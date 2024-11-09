Aile hekimleri, ebeler ve hemşireler 5 Kasım ile 7 Kasım tarihleri arasında iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Türkiye genelinde yaşanan bu durum sonrasında sağlık hizmetleri de verilmemişti. 3 günlük iş bırakma eyleminin hükümet ve bakanlık nezdinde bir etkisi olmazken aile hekimlerinin grevlerine devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Özellikle pazartesi günü itibariyle nasıl bir adım atılacağı merak ediliyor. Peki, aile hekimleri pazartesi günü çalışacak mı? Son karar ne?

Aile Hekimleri Pazartesi Günü Ne Yapacak?

Aile hekimlerinin 1 Kasım düzenlemesinin geri çekilmesi için yaptığı eylemden bir sonuç elde edilemedi. Sağlık Bakanlığı’nın getirdiği yönetmelik etkin bir şekilde yürürlüğe konulurken aile hekimlerinin nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Şu ana kadar gelen bilgilerde ve yapılan açıklamalarda aile hekimleri pazartesi günü çalışacak. Pazartesi günü itibariyle çalışacak aile hekimleriyle birlikte ebe ve hemşireler de görevlerine dönecek.

Ancak kulislerden gelen bilgilerde sonuç alınmadığı için yeni bir hamlenin yapılacağı konuşuluyor. Daha radikal bir adım atacak aile hekimlerinin toplu bir şekilde istifa etmesi bekleniyor. Konuyla ilgili ilk açıklama Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Özgür Öz’den geldi. “Bizim ana itirazımız hekimliğin törpülenmesinedir” diyerek konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Öz, taleplerini bir bir sıraladı. Buna göre aile hekimlerinin beklentileri şöyle;

1-Kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbi donanımı ile aile sağlığı merkezleri kamu tarafından sağlanmalıdır.

2-Halkımıza nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmemiz için yeterli zaman ve olanak sağlanmalıdır.

3-Bunun için aile sağlığı merkezi sayısı, hekim başına 2.000 nüfusu aşmayacak şekilde artırılmalıdır.

4-Yeterli sayıda hemşire, ebe ve teknisyen görevlendirilmeli; aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenerek geliştirilmelidir.

5-Aile hekimlerine ve tüm sağlık çalışanlarına emekliliğe yansıyacak, tek kalemden oluşan, insanca yaşamaya yetecek düzeyde ve izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocuğu olduğunda veya birinci dereceden bir yakını vefat ettiğinde kesilmeyecek bir maaş ödenmelidir.

6-Gelire katkısı yüzde 20’yi geçmeyecek ve yapılan hizmetin kalitesini ödüllendiren bir performans uygulamasına geçilmelidir.

Eylemlerin devam edeceğini söyleyen Öz, yeni dönemde ilk olarak 5 gün iş bırakma ihtimali üzerinde durulduğunu sonuç alınmadığı takdirde ise istifa gibi durumların konuşulmaya başlanacağını söyledi.