Türkiye’de sokak röportajlarında zaman zaman sürpriz çıkışlar yaşanıyor. Sokak röportajına denk gelen ve açıklama yapmak isteyen bir kadının sözleri büyük tepki çekti. AK Parti’ye destek veren kişilere “Gerizekalı” diyen kadın yaşanan tepkiler sonrasında araştırılmaya başlandı. Peki AK Parti’ye hakaret eden kadına ne oldu? Gözaltına alındı mı? Son durum ne?

AK Parti’ye Hakaret Eden Kadın Gözaltında

Videonun kısa süre içerisinde viral hale gelmesiyle birlikte sosyal medyada hedef haline gelen kadın için Adalet Bakanlığı devreye girdi. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamalarda AK Parti’ye hakaret eden kadının gözaltına alındığı belirtildi “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu”ndan soruşturma başlatılan kadın bugün gözaltına alındı.

AK Parti’ye Hakaret Eden Kadın Hangi Kanala Konuştu?

“Tüylü Mikrofon” isimli YouTube kanalının sokak röportajında konuşan kadın, çok tartışılacak sözler söylemişti. Videodaki sözleri şöyleydi;

Kadın, “Türkiye Cumhuriyeti’ni tek adama verirsek o da babasının çiftliği gibi kullanır. Elin arabı öldü diye ben neden yas tutuyorum. Burası laik bir ülke. Kalkıp da kafasına göre Instagram’ı kapatamaz. Buradan destekleyenler olacak. Destekleyenler de gerizekalısınız. Sosyal medyanın kapatılmasını desteklediğiniz için, hayvanların katledilmesini desteklediğiniz için hepiniz beyni emcüklenmiş birer gerizekalılarsınız” ifadelerini kullanmıştı.

İşte o sözler;