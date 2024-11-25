Şirketten yapılan açıklamaya göre, çok uluslu teknoloji şirketi Amazon’un 30 Kasım’a kadar devam edecek kampanyası boyunca, Prime üyeleri çay ve kahve makinelerinden blender, mikser ve robotlara; tencere ve tavalardan yemek takımlarına “mutfak” kategorisindeki ürünler için özel indirimlere erişim sağlayabilecek.

Gülümseten Kasım Kampanyasında Neler Var?

İndirime girecek ürünler arasında “Bialetti Moka Express Espresso Cezvesi”, “Kaiser Inspiration Kelepçeli Kek Kalıbı”, “Altus AL728I Su Isıtıcı Inox Çelik Kettle”, Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Termos Bardak”, “Paşabahçe Chefs 3’lü Saklama Kabı Takımı” yer alıyor.

Bu yıl ay boyunca, Amazon Türkiye’nin internet sitesinden alışveriş yapacak 5 kişi, düzenlenecek çekilişle “Citroen AMI” kazanma fırsatını da yakalayacak.

Türkiye genelinde Amazon Türkiye’nin internet sitesine veya Amazon mobil uygulamasına e-posta adresi ve şifresi ile giriş yaparak tek seferde en az 1000 lira alışveriş yapanlar, “www.amazon.com.tr/cekilis” linkinde yer alan kampanya katılım butonuna tıklayarak çekilişe katılabilecek. Kampanyaya katılanlar, yaptıkları her 1000 liralık alışveriş için bir çekiliş hakkı kazanacak.

Gülümseten Kasım Kampanya Şartları

Gülümseten Kasım kampanyasında sunulan fırsatlardan faydalanmak için Prime üyesi olmak gerekiyor. İlk 30 gün boyunca ücretsiz kullanabilen Prime üyeliğini yıl sonuna kadar başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için 39 lira olan Prime ücreti kadar indirim kuponu da kazanıyor.

Kampanya kapsamında Prime üyeleri, ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılama imkanı bulurken, kendilerine özel ayrıcalıklarla Amazon’da alışveriş ve eğlencenin keyfini çıkarabiliyor. Prime üyeleri, kendilerine özel sunulan “Flaş Fırsatlar”a 30 dakika erken erişim elde ederken, “Çok Al Az Öde” ile seçili ürünlerde 500 lira ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 10 indirim kazanıyor.