Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Kayseri arasındaki yüksek hızlı tren projesine yönelik açıklamalar yaptı. yüksek hızlı tren ile çok kısa süre içerisinde ulaşımın sağlanabileceğini belirten Bakan Uraloğlu, açıklamalarıyla projedeki son gelişmeleri aktardı.

Ankara’ya Bir Yüksek Hızlı Tren Daha Bağlanıyor

yüksek hızlı tren projesinin en önemli detaylarından birisi de sadece Ankara ile Kayseri arasındaki ulaşımı sağlayacak olması değil. Bu proje kapsamında bu hat, Ankara Sivas hızlı tren hattı ile entegre olacak ve çok farklı illere de böylece yüksek hızlı tren ile ulaşım sağlanabilecek.

Ankara Kayseri Yüksek Hızlı Tren Ne Zaman Başlayacak?

Kayseri ve Ankara’da özel olarak şantiyelerin kurulduğunu ve çalışmaların sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, hattın 2028 yılı itibariyle hizmete girmesinin planlandığını duyurdu. Açıklamalarında hat ile ilgili teknik bilgileri de aktaran Bakan,250 kilometreye kadar hıza ulaşacak trenlerin çift hatlı olarak yapılacağını ve 3 istasyonun olacağını ifade etti. Projede öne çıkan teknik veriler ise şöyle;

20,3 kilometre uzunluğunda 21 tünel

2 bin 572 metre uzunluğunda 18 demiryolu köprüsü

224 menfez

27 üstgeçit

92 adet altgeçit

İki il arasında şu anda 7 saat olan ulaşım süresi yüksek hızlı tren ile 1 saat 45 dakikaya düşecek. Bakan Uraloğlu açıklamasında bu detaya vurgu yaparak şunları söyledi.