Akciğer kanserine yakalandığı öğrenilen Ankaralı Turgut’un öldüğü bugün son dakika olarak haber sitelerinde yer almaya başladı. Önce sosyal medyada yer bulan ve sonrasında pek çok önde gelen haber sitesinde yayınlanan bu haber sonrasında önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut son dakika haberi ne?

Ankaralı Turgut Öldü mü? Son Durum Ne?

Kaldırıldığı hastanede entübe edildiği duyurulan Turgut Karataş’ın ölüm haberleri resmiyet kazanmadı. Gündemde yer alan Ankaralı Turgut öldü haberleri sonrasında ise Ankaralı Turgut’un kızı sitem dolu bir açıklama yaptı. Entübe edildikten sonra başlayan tedavisinin devam ettiği öğrenilen Ankaralı Turgut’un ölmediği öğrenildi.

Kızı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Eylem Boran “Babam Ankaralı Turgut ölmedi. Entübe edildi ve şuan yoğun bakımda lütfen yalan haberlere itibar etmeyiniz” dedi.