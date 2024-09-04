Avrasya CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat tarafından yapılan araştırma sonuçları paylaşıldı. Avrasya Tüneli’ndeki geçişlere ve geçiş garantilerine dikkat çeken Milletvekili Polat, 7 yıl 8 aylık periyotta garanti edilen günlük 70 bin araç geçişine ulaşılamadığı belirtildi. Hükümet tarafından garanti verilen geçiş sayıları için rakamlar tutturulamayınca işletmeci firmaya hazineden ödeme yapıldı.

Avrasya Tüneli’ne 700 Milyon Dolar Ödeme

Eksik araç geçişleri için hazineden yapılan ödemelerin 700 milyon dolara ulaştığı belirtildi. 7 yıl 8 aylık süreçte 141 milyon araç geçişi yapılırken 192 milyon araç geçiş sayısına ulaşılamadı. Sözleşme ile garanti altına alınan 192 milyon araç geçiş sayısı nedeniyle hazineden bu tutar desteklendi. Geçiş yapmayan 51 milyon araç için hazineden ödeme yapıldı. Tünelin 18 yıl boyunca işletme tarafından işletileceğine vurgu yapan Milletvekili, devletin garanti verdiği projelerdeki yüksek finansmana dikkat çekti.