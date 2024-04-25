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Bursa Uludağ Üniversitesi ABD’deki Gazze Protestolarında Öğrencilere Yönelik Şiddeti Kınadı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), ABD'nin çeşitli üniversitelerinde bir süredir devam eden Gazze protestolarının engellenmesi ve öğrencilerin şiddete maruz kalmasını kınadı.

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Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “6 ayı aşkın bir süredir Gazze’de yaşayan masum insanları yok etmeye yönelik vahşeti, barışçıl yöntemlerle protesto eden üniversite öğrencileri şiddete maruz kalıyor. Colombia Üniversitesinden Yale Üniversitesine, New York Üniversitesinden Harvard’a birçok üniversitedeki protestocular, üniversitelerinden Gazze’de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail’le bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ediyor.” ifadesine yer verildi.

Eylemlerde öğrencilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, “Üniversiteler, protestoları durdurmak için uzaktan eğitime geçiyor. Üniversite öğrencilerinin gösterdiği barışçıl tepkiye karşı gösterilen orantısız tepkiyi temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyor, derin bir üzüntü duyuyor ve şiddetle kınıyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Bursa Uludağ Üniversitesi

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