Bursa Uludağ Üniversitesi ABD’deki Gazze Protestolarında Öğrencilere Yönelik Şiddeti Kınadı

Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “6 ayı aşkın bir süredir Gazze’de yaşayan masum insanları yok etmeye yönelik vahşeti, barışçıl yöntemlerle protesto eden üniversite öğrencileri şiddete maruz kalıyor. Colombia Üniversitesinden Yale Üniversitesine, New York Üniversitesinden Harvard’a birçok üniversitedeki protestocular, üniversitelerinden Gazze’de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail’le bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ediyor.” ifadesine yer verildi.
Eylemlerde öğrencilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, “Üniversiteler, protestoları durdurmak için uzaktan eğitime geçiyor. Üniversite öğrencilerinin gösterdiği barışçıl tepkiye karşı gösterilen orantısız tepkiyi temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyor, derin bir üzüntü duyuyor ve şiddetle kınıyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu.
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