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CHP, AK Parti ile bayramlaşmayacak

Ramazan Bayramı öncesinde partiler arasındaki bayramlaşma programı da belli olmaya başladı. 

Yayınlanma:
Ali Editör
CHP, AK Parti ile bayramlaşmayacak

30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılacağına ilişkin resmi açıklama bulunmadığı için 2 Nisan Çarşamba günü itibariyle milyonlarca çalışanın işbaşı yapması beklenirken, partiler arasındaki bayramlaşma programına ilişkin de yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. 

Partilerin Bayramlaşma Programı

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’ ile AK Parti arasında bayramlaşma olup olmayacağı merak edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti ile bayramlaşmayacaklarını açıkladı. 

Silivri’de Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel “İktidarın yaptığı bu kumpasla ne bayramlaşacağız? Gelip de bayram şekerini bana Akın Gürlek mi tutacak? Akın Gürlek mi bayram şekerini tutacak?” ifadelerini kullandı.

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