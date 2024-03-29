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Dolandırıcılık Operasyonunda 20 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüpheliden 20'si tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre internet üzerinden çeşitli sahte ilanlarla vatandaşı mağdur eden ve araç almak isteyenleri “sazan sarmalı” yöntemiyle organize şekilde dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20’si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 10’u “konutu terk etmeme” olmak üzere 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Bu arada, organize şekilde nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilerin 180 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Dolandırıcılık
Mersin

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