Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, Çayırlı ilçesinde 6 ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramada 180 kök kenevir, 7 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım.
Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.