Esenyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, durumu hastaneye gitmeye uygun olmayan yatağa bağımlı, engelli, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ambulans hizmeti sunuyor.

Hastalar tedavi programlarına göre sağlık teknikerleri tarafından evlerinden alınıp, hastaneye götürülüyor. Burada işlemleri tamamlanan kişiler, ambulansla yeniden evlerine bırakılıyor.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan ekipler, sürekli diyalize girmek zorunda olan böbrek hastalarına da hizmet veriyor.

Diyaliz hastaları için oturdukları mahalle, tedavi gördükleri diyaliz merkezleri ve tedavi günleri konusunda özel bir program hazırlanıyor. Hastaların, program çerçevesinde evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına ulaşımı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sağlık personeli Zeynep Akbulut, belediye bünyesindeki 7 modern ambulansla vatandaşlara hizmet verdiklerini belirtti.

Akbulut, bu hizmeti gönülden yaptıklarını kaydederek, “Vatandaşlarımız, ambulans birimine ulaşarak talep oluşturuyor. Birimimizin yönlendirmesiyle sabah erken saatlerde görevimize başlıyoruz. Hastalarımızın evlerine giderek durum değerlendirmesi yapıyoruz ve ilgili sağlık kuruluşlarına nakillerini gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.