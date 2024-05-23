Gençler Samsunda Atatürk’ün Rotasında Yürüyüş Yapacak

Dağcılık kulübü üyeleri ve öğrenciler, Milli Mücadele’yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ün Havza’ya giderken izlediği güzergahı Türk bayrağıyla geçmek için yola çıktı.

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 14. Anma Yürüyüşü düzenlendi.

Farklı şehirlerden Samsun’a gelenler, Atatürk’ün Samsun’a ilk adımı attığı yeri temsil eden Tütün İskelesi’nde bir araya geldi.

İLGİLİ HABER Suç Makinesi Olan Çocuk Yaştaki 3 Hırsız Tutuklandı Dağcılık kulübü üyeleri ve öğrenciler, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya giderken izlediği rotada yürüyüş yapacak.

Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, burada düzenlenen törende, Türk bayrağını öperek yürüyüşe katılan dağcı gençlere ve öğrencilere teslim etti.

Daha sonra yürüyüşçüler, aldıkları Türk bayrağını 25 Mayıs’ta Havza’ya ulaştırmak için yola çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, AA muhabirine, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 105. yıl dönümünü dolu dolu kutladıklarını söyledi.

Kurtuluş Yolu güzergahını dağcı kulübü üyeleri ve gençlerle yürüyeceklerini dile getiren Dereci, “Bir gece Mamur Dağı’nda konaklayacaklar. 25’inde Havza’ya inecekler ve yürüyüşümüz sonlanacak. Temsili bir yürüyüştür. Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık yolunda hangi güzergahı kullanmışsa biz de gençlerimiz ile o yolda birlikte yürüyoruz.” dedi.

Dereci, yürüyüş programını ilerleyen yıllarda daha da güçlendireceklerini sözlerine ekledi.