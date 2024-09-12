Türkiye’de yaşlı vatandaşların bakım ve konaklama ihtiyaçlarının giderildiği huzurevlerinde 2024 yılı itibariyle zamlar arttı. Yüksek oranda zamlanan huzurevi fiyatları 2024 itibariyle sadece emekli maaşı olan vatandaşları zorluyor. Devlet huzurevlerinde fiyatlar 9 bin TL’den başlarken özelde rakamlar 72 bin TL’ye kadar çıkıyor.

İşte Huzurevi Fiyatları 2024 Tarifeleri

Devlette 9 bin TL’den başlarken özelde 72 bin TL’den başlayan fiyatlar ile emekliler uygun fiyatta bir huzurevi bulamıyor. Özel huzurevlerinde tek kişilik 72 bin TL’den başlıyor. 2 kişilik odalar ise 55 bin TL. 3 kişilik odalar ise 50 bin TL. Huzur evlerinde yüzde 360’a varan zamlar yapılması sonrasında çoğu kişi devlet için başvurular yapmaya başladı. Ancak sınırlı sayıda olan devlet huzurevleri nedeniyle başvurularda çoğu kişi sırada beklemek zorunda kalıyor. Bu da zamanı olmayan kişilerin mecburen özel huzurevlerine yönelmesine neden oluyor.

Huzurevi Fiyatları Neye Göre Değişiyor?

Huzurevi fiyatlarında yaşlıların durumuna göre fiyatlarda değişiklik yaşanıyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre fiyatları doğrudan etkileyen kriterler şöyle;