AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların ardından gözler kabineye çevrildi. Kabinede değişiklik sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamaları ile kabinede hangi bakanların değişeceği konusunda merak uyandırdı. Konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirme ise Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’den geldi. Selvi yaptığı açıklamada kulislerdeki bilgileri bugünkü köşesine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bazı Değişiklikler Olabilir” Demişti ü

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklama dikkat çekmişti. “Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi, aynı şekilde Kabine’de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” diyerek bu konudaki görüşünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, memnun kalmadığı bakanlar için değişiklik yapma kararı aldı. Açıklamasında hiçbir detay vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hangi isimlerle ayrılık yaşayacağı merak ediliyor.

Selvi’den Dikkat Çeken Detaylar

Abdülkahir Selvi yaptığı açıklamasında değişikliklere yer verdi. Kabinede köklü bir değişiklik yapılmayacağını aktaran Selvi, memnun kalınmayan isimlerin değiştirileceğini ifade etti. Çok fazla ismin beklenti içerisinde olduğunu ve telefon beklediğini aktaran Selvi de isim vermekten kaçındı. Selvi’nin bu konudaki değerlendirmesi “Lacivertlerini hazırlayıp bekleyenler, telefonumu kimse meşgul etmesin Külliye’den aranırım diye bekleyen var. Hatta son dönemlerde medyada görünür olmak için yoğun bir çaba içine girenler de söz konusu. Öyle ki kim hangi bakanın gitmesini istiyorsa, kim hangi bakanlığa gelmek istiyorsa onun ismini kulislere sızdırıyor. Ama bu aşamada şu bakan gidecek, şu isim bakan olacak diye sağlıklı ve güvenilir bir bilgi yok.” şeklinde oldu.