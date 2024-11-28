Kentsel Dönüşüm Başkanlığı KPSS-2024/7 tercihleri kılavuzunu yayınladı. Yayınlanan kılavuz ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı için ilk adım atılırken 3 Aralık 2024’e kadar adayların başvuru yapabileceği belirtildi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek kişiler için kılavuzda kadrolar da net bir şekilde duyuruldu.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Personel Alımı Kadroları

Yayınlanan kılavuza göre Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı için açılan kadrolar şöyle;

30 büro personeli (Lisans)

12 büro personeli (önlisans)

13 koruma ve güvenlik görevlisi (önlisans)

29 temizlik görevlisi (ortaokul)

3 Aralık 2024 saat 23.59’a kadar devam edecek tercih işlemlerinde ÖSYM aday işlemleri sistemi kullanılacak. E devlet ya da ÖSYM üyelik bilgileri ile oturum açıldıktan sonra tercih bölümü kullanılarak açılan bölümler için başvuru yapılabilecek.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Personel Alımı Şartları Neler?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alım şartları şöyle;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine uymak

KPSS puanına sahip olmak

KPSS-2024/7 kılavuzundaki kadrolar için şartları sağlamak

Kılavuz için bağlantıya tıklayabilirsiniz.