Türkiye’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörist başı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı sonrasında MHP içerisinde de huzursuzluklar yaşandı. Tepki çeken ve sosyal medyada gündem olan bu çağrı sonrasında MHP’den açıklama yapan isimlerden birisi de Oğuzhan Güngör’den gelmişti. Oğuzhan Güngör’ün açıklaması sonrasında MHP’de bugün son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Oğuzhan Güngör neden görevden alındı? İşte merak edilenler?

Oğuzhan Güngör Ne Dedi?

Oğuzhan Güngör parti lideri Bahçeli’nin açıklaması sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. MHP TBMM Grup Danışmanı olarak görev yapan Oğuzhan Güngör açıklamasında “Bebekleri katleden yeni doğan çetesine nazire yaparcasına en büyük bebek katilinin Gazi Meclisimizde muhatap alınmasını izleyecek kadar çaresiz de cesaretsiz de değiliz! Biz bu davanın sahipleri buna izin vermeyiz” demişti. Grup danışmanı tarafından yapılan bu açıklamalar MHP yönetimi tarafından uygun görülmedi.

Oğuzhan Güngör Neden Görevden Alındı?

Oğuzhan Güngör’ün söylediği bu sözlerin ardından görevden alındı. Sosyal medyanda duruma karşı sert bir tepki gösteren Güngör, “Az önce Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki görevime son verildiği tarafıma tebliğ edilmiştir. Bundan 24 sene önce Türk Milleti’nin sesi olan rahmetli babama uygulanan yöntem, tarafım için de söz konusu olmuştur.” diyerek babasının partiden ihraç edildiğine de dikkat çekti.