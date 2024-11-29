Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşamın sorusu miladi takvimden geldi. 100.000 TL ödüllü soruda yarışmacıya “Miladi takvimde artık olmayan bir yılın 60. günü hangisidir?” sorusu soruldu.

Miladi takvimde artık olmayan bir yılın 60. günü hangisidir?

Miladi takvimde artık olmayan bir yıl (yani 365 günlük bir yıl), şubat ayının 28 gün sürdüğü bir yılı ifade eder. Bu tür bir yılda 60. gün şu şekilde hesaplanır:

Ocak ayı: 31 gün

Şubat ayı: 28 gün

Toplamda 31 + 28 = 59 gün eder. Bu durumda, artık olmayan bir yılın 60. günü 1 Mart tarihine denk gelir.

Cevap: Artık olmayan bir yılın 60. günü 1 Marttır.