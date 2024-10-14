Tüm dünyanın yakından takip ettiği Nobel ödüllerinde Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson’a verildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından alınan karar kapsamında 2024 Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü sahibini buldu. Resmi açıklamada “Kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmalarından dolayı” ödülün Daron Acemoglu, Simon Johnson ve James A. Robinson’a verildiği belirtildi. Ödüllerin verilmesi sonrasında ise Daron Acemoğlu büyük merak uyandırdı. Peki, Daron Acemoğlu kimdir?

Daron Acemoğlu Ödülü Alan 3. Türk Oldu

ABD MIT’de öğretim üyeliği yapan Profesör Daron Acemoğlu aldığı bu ödül ile Türkiye’nin bir ödül daha kazanmasını sağladı. Daha önce iki isim Nobel ödülü almayı başarırken Daron Acemoğlu bu alanda üçüncü isim olarak Türkiye’nin gündeminde yer aldı. Daha önce edebiyat alanında Orhan Pamuk edebiyat, kimya alanında ise Aziz Sancar Nobel’in sahibi olmuştu.

Daron Acemoğlu Kimdir?

1993 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ne (MIT) kabul edilen Daron Acemoğlu, bu yıldan beri MIT’teki görevini sürdürüyor. 2000 yılında ekonomi profesörü unvanını almayı başaran Acemoğlu, ekonomi alanında çarpıcı araştırmalara imza attı. Daron Acemoğlu; siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomisi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında yaptığı çalışmalar ile biliniyor.