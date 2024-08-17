Kırtasiye yardımları ne zaman verilecek, kırtasiye yardımı başvuruları başladı mı gibi araştırmalar ağustos ayının ortalarında hız kesmeden devam ederken, ülke genelindeki farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar belediyelerin eğitim desteklerini yakından takip ediyorlar. Merkezefendi Belediyesi de 4000 öğrenciye sağlanacak olan aylık 600 TL tutarındaki öğrenim yardımı ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Öğrencilere Aylık 600 TL Destek

Merkezefendi Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 5. ve 12. sınıf arasında eğitim gören 4000 öğrenciye öğrenim yardımı verilecek. 1 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek olan başvuruların duyurulmasının ardından ayrıntılar merak edilirken, aylık 600 TL olmak üzere toplamda 4800 TL olan öğrenim yardımına dair belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilendirme metninde:

‘’Merkezefendi Belediyesi’nin öğrencilere eğitim hayatında verdiği en önemli desteklerden biri olan öğrenim desteği bu yıl da devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde 5. ile 12. sınıf arasında eğitim gören 4 bin öğrenciye sağlanacak öğrenim yardımı başvuruları başladı. Başvurular 1 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Eğitim yardımından Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından kriterleri uygun olan öğrencilere öğrenim yardımı desteği sağlanacak. Öğrencilere aylık 600 TL olmak üzere 8 ay boyunca burs verilecek. Merkezefendi Belediyesi toplamda 19 Milyon 200 bin TL öğrenim desteği sağlayacak’’ denildi.

Kırtasiye Yardımı Başvurusu 2024

Merkezefendi Belediyesi’nin yanı sıra ülke genelindeki farklı belediyeler de öğrencilere sağlanacak olan destekler ile ilgili bilgilendirmede bulunuyorlar. 2024-2025 eğitim öğretim dönemine sayılı haftalar kala belediyeler kırtasiye yardımları ile ilgili peş peşe duyurular yayınlamaya başladılar. Belediyelerin güncel kırtasiye yardımlarına erişmek, başvuruda bulunmak ve detaylı bilgi edinmek isteyen kişiler de belediyelerin resmi internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yeni eğitim öğretim dönemleri öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerde bulunan öğrencilere çeşitli destekler sunduğu için önümüzdeki haftalarda duyurular yayınlanabilir.