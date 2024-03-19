PKK/KCK’nın Sözde Sorumlularından Rojda Bilen Etkisiz Hale Getirildi

Türkiye İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Bilen’in Irak’ın Süleymaniye bölgesindeki Pencevin yakınlarında İran sınırında faaliyet gösterdiği bilgisine ulaştığı belirlendi.
Bilen’in yerinin tespit edilmesiyle birlikte operasyon için harekete geçildi. Operasyon kararı alındıktan hemen sonra Rojda Bilen, Süleymaniye’nin kırsalında gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
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