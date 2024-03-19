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PKK/KCK’nın Sözde Sorumlularından Rojda Bilen Etkisiz Hale Getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirildi.

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Türkiye İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Bilen’in Irak’ın Süleymaniye bölgesindeki Pencevin yakınlarında İran sınırında faaliyet gösterdiği bilgisine ulaştığı belirlendi.

Bilen’in yerinin tespit edilmesiyle birlikte operasyon için harekete geçildi. Operasyon kararı alındıktan hemen sonra Rojda Bilen, Süleymaniye’nin kırsalında gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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PKK
Rojda Bilen

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