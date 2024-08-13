Son dönemlerde akademik alandaki liyakatsizlik ve torpile yönelik çeşitli paylaşımlar yapan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonucunu açıkladı. Eksik -1.75 fizik neti ile fizik bölümüne yerleştiğini duyuran Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu sonucu ile Türkiye’de gündem oldu. Peki, Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kimdir? Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara eksi netle fiziğe nasıl girdi?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Eksi Netle Nasıl Fiziğe Girdi?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara’nın fizik bölümüne eksi nete sahip olmasına girmesine rağmen sosyal medyada büyük gündem oldu. Ünlü ismin açıklaması şöyle;

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ben eksi 1.75 fizik netim ile Fizik bölümüne yerleştim, hedefimi gerçekleştirdim. Sizin durumlar nasıl?

Bu açıklama sonrasında eksi net ile nasıl fizik bölümüne girilebildiği sorgulandı. Bazı kullanıcılar görsellerin Photoshop olduğunu iddia etti. Ancak eksi net ile nasıl yerleştirme yapıldığı hala anlaşılamadı.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Kimdir?

40 yaşında olan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünde Doçent Doktor olarak çalışmaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F işletme bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesinde, doktora öğrenimini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında Seul Hanyang Üniversitesinde, doktora sonrası araştırmaları sırasında da Massachusetts Üniversitesi ve Michigan Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Araştırmalarını tüketici davranışları, nöropazarlama ve karar verme süreçlerine yönelik olarak sürdürmektedir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünde çalışmaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F işletme bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesinde, doktora öğrenimini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında Seul Hanyang Üniversitesinde, doktora sonrası araştırmaları sırasında da Massachusetts Üniversitesi ve Michigan Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Araştırmalarını tüketici davranışları, nöropazarlama ve karar verme süreçlerine yönelik olarak sürdürmektedir.