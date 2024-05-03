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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri ABD’deki Filistin Protestolarına Destek Verdi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine destek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi.

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AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, Türkçe ve İngilizce yazılı döviz ve pankart açtı.
Grup adına açıklama yapan Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Erdem Saral, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı ve engelli 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiğini söyledi.
Binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiğini vurgulayan Saral, “Kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanıyor. İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir.” dedi.
Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, Gazze halkı için dua etti.
Öğrenciler, kentte faaliyet gösteren 26 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği açıklamanın ardından kampüste Gazze için direniş çadırı da kurdu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

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