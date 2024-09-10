Geçtiğimiz yıllarda gündeme gelen ve hakkında yıkım kararı alınan Şahan Gökbakar’a ait villa için harekete geçildi. Marmaris Delikyol Koyu’nda bulunan ve kaçak yapıldığı ortaya çıkan Şahan Gökbakar için sert tepkilerden birisi Fatih Altaylı’dan gelmişti. Tüm bu iddialar sosyal medyada da geniş yer buldu. Ünlü komedyen bu iddialara yönelik herhangi bir açıklama yapmazken bugün sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahan Gökbakar “Hakkımda ileri geri konuştuğunu görünce dayanamadım” diyerek gündemdeki iddialara açıklık getirdi.

Şahan Gökbakar’dan Fatih Altaylı’ya Tepki

Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı’nın sözlerine tepki verdi. Kendisi hakkında ileri geri konuştuğunu söyleyen Şahan Gökbakar, Altaylı’nın daha iyi ve ciddi bir gazetecilik yapabileceğini, kendisini arayabileceğini ancak hiçbirini yapmadığının altını çizdi.

“Ev ve İskele Benim Değil”

Gündemde olan evin kendisine ait olmadığını söyleyen Şahan Gökbakar, gündemdeki tüm iddiaları reddetti. Gündemde olan fotoğraftaki ev ile kendisinin bir ilgisinin olmadığını belirten ünlü komedyen şu ifadeleri kullandı;

“Öncelikle bu ve bu haberi alıp kullanan herkesin kullandığı bu fotoğraf, bu ev, bu inşaat bana ait değil. Arkada görünen bu ev de bana ait değil. Bunlar iki yan parselimizdeki komşumuzun evi. İnşaat da komşumuzun ev de komşumuzun. Bana ait değil. Benim evim iki yan parselde tek katlı 80 metrekare bir köy evi. Orada zaten fiziken orada. Resimlerde gösterildiği gibi iki katlı evim yok. Ben 2020 yılında hali hazırda olan evi ve iskeleyi satın aldım. Herhangi bir eklenti inşaat filan yapmadım”