SBTi, Daikin’in 2030 Sera Gazı Emisyonlarını Azaltma Hedefini Onayladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel çapta faaliyet gösteren ve Daikin Türkiye’nin bağlı çalıştığı Daikin Europe N.V.’nin ana şirketi konumunda olan Daikin Industries; ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC&R) şirketi olarak sektörüne öncülük ediyor.

Inverter teknolojisi ve ısı pompası teknolojisi gibi yenilikçi teknolojilere sahip ürünler geliştiren Daikin, bunun yanı sıra ısı pompalı ısıtma sistemleriyle, binalar ve kullanım sıcak suyu için geleneksel fosil yakıtlı ısıtma yöntemlerine düşük karbonlu alternatifler üretiyor.

Şirket, tüm dünyaya yüksek verimli ve düşük karbonlu soğutma ve ısıtma çözümleri sunmak için bu gelişmelerden yararlanmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABER Trafikte Tartıştıkları Kişiyi Darbeden 2 Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı Daikin Industries, 2030 sera gazı emisyon azaltım hedefleri için Bilime Dayalı Hedefler Girişimi(SBTi)'nden sertifika aldı.

2019’da “Çevre Vizyonu 2050″yi formüle eden Daikin, 2019’u baz alarak her zamanki iş akışına (BAU*1) kıyasla sera gazı emisyonlarını 2025’te yüzde 30 veya daha fazla, 2030’da ise yüzde 50 veya daha fazla azaltmayı hedefliyor. SBTi bu kapsamda Daikin’nın, vizyonu doğrultusunda belirlediği emisyon azaltım hedefini onayladı.