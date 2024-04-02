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SBTi, Daikin’in 2030 Sera Gazı Emisyonlarını Azaltma Hedefini Onayladı

Daikin Industries, 2030 sera gazı emisyon azaltım hedefleri için Bilime Dayalı Hedefler Girişimi(SBTi)'nden sertifika aldı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel çapta faaliyet gösteren ve Daikin Türkiye’nin bağlı çalıştığı Daikin Europe N.V.’nin ana şirketi konumunda olan Daikin Industries; ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC&R) şirketi olarak sektörüne öncülük ediyor.

Inverter teknolojisi ve ısı pompası teknolojisi gibi yenilikçi teknolojilere sahip ürünler geliştiren Daikin, bunun yanı sıra ısı pompalı ısıtma sistemleriyle, binalar ve kullanım sıcak suyu için geleneksel fosil yakıtlı ısıtma yöntemlerine düşük karbonlu alternatifler üretiyor.

Şirket, tüm dünyaya yüksek verimli ve düşük karbonlu soğutma ve ısıtma çözümleri sunmak için bu gelişmelerden yararlanmayı hedefliyor.

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Daikin Industries, 2030 sera gazı emisyon azaltım hedefleri için Bilime Dayalı Hedefler Girişimi(SBTi)'nden sertifika aldı.

2019’da “Çevre Vizyonu 2050″yi formüle eden Daikin, 2019’u baz alarak her zamanki iş akışına (BAU*1) kıyasla sera gazı emisyonlarını 2025’te yüzde 30 veya daha fazla, 2030’da ise yüzde 50 veya daha fazla azaltmayı hedefliyor. SBTi bu kapsamda Daikin’nın, vizyonu doğrultusunda belirlediği emisyon azaltım hedefini onayladı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Daikin
SBTİ

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