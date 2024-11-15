Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem hala hatırlarda yer ederken deprem bölgesinde bir deprem daha meydana geldi. Son dakika deprem haberi sonrasında açıklanan resmi verilerde depremin şiddetinin 4,9 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Çevre illerden de hissedilen deprem, bölgede panik yarattı.

15 Kasım Deprem Nerede Oldu?

Deprem, Malatya’da gerçekleşti. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta da hissedilen depremle ilgili AFAD resmi verileri duyurdu. 6 Şubat depreminde büyük bir zararın yaşandığı ve binlerce insanın yaşamını yitirdiği Malatya’daki 4,9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. 10.46 itibariyle yaşandığı belirtilen depremin merkez üssü ise Doğanşehir ilçesi olarak belirtildi. 7 km derinlikte yaşanan deprem sonrasında ilk açıklama Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’den geldi.

Başkan Er, “Malatya / Doğanşehir ilçemizde yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.