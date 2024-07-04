Mersin’de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin fiyatlardaki artış nedeniyle başlattığı denetimlerde, iki depoda Hal Kayıt Sistemi’ne (HKS) bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, son dönemde limon fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle başlattığı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim gerçekleştirildi.

Erdemli ilçesindeki iki depoda yapılan incelemede, HKS’ye kaydı yapılmadığı belirlenen 380 ton limon olduğu görüldü.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerinin de görev aldığı denetimlerde, ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu. Ekiplerin, limon fiyatlardaki artışa yönelik denetimleri devam ediyor.