HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem »

Tıra Arkadan Çarpan Yolcu Otobüsündeki 10 Kişi Yaralandı

Çorum'da tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Yaralıların 9'una ambulansta müdahale edilirken bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yayınlanma:
ABONE OL
Çorum’da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.
R.S. (50) idaresindeki Metro Turizm’e ait 08 AY 080 plakalı otobüs, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Eskice köyü yakınlarında aynı şeritte seyreden N.G. (49) idaresindeki 42 CSJ 415 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sabaha karşı meydana gelen kazada otobüsteki 10 kişi hafif yaralandı.
Yaralılardan 9’una olay yerindeki sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilirken, bir kişi ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Trafik Kazası

İlgili Haberler

Sibergöz-32 Operasyonlarında 19 Şüpheli Yakalandı

64 Bin Sahte Parfüm Ele Geçirildi

Mahzen-29 Operasyonlarında Ele Geçirilenler Emniyette Sergilendi

Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı

Bir Tırda 18 Kilo 240 Gram Esrar Ele Geçirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nı Bayram Tatilinde 1 Milyondan Fazla Yolcu Kullandı

Edirne’de Sınırda 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ’da Devrilen Midibüsteki 7 Kişi Yaralandı

Pendik’te Primer İmmün Yetmezlik Hastaları İçin Etkinlik Düzenlendi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı

Kocaeli’de Turizm Haftası Kutlandı

Fatih’te İETT Otobüsü İle Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı