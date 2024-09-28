Türkiye’de Trendyol Süper Lig maçlarını izlemek isteyenler için farklı paketler sunan TOD TV, mobil cihazlar ve akıllı TV’ler ile uyumlu izleme imkanı sunuyor. Normal kutulu lig paketlerine göre çok daha uygun fiyatlar sunulması nedeniyle son dönemlerde maçları izlemek isteyenlerin ilk tercihi TOD TV oluyor. Peki, TOD TV paketleri kaç para? En ucuz TOD TV maç paketleri neler?

İşte 2024 TOD TV Paketleri

TOD TV paketleri arasında tüm maçlar ve taraftar paketi olarak sadece seçili takımın maçını izlenmesini sağlayan paketler var. Taraftar paketi, fiyatı ile çok daha ekonomik. İşte paketler ve özellikleri;

Tek Takım Seçimli Taraftar Paketi Kredi Kartlı

Eğlence Paketi

Web, Cep, Tablet

Smart TV, Android TV, Apple TV 4K

Tüm Belgesel, Çocuk, Ulusal ve Yerel Kanallar

Birbirinden zengin film ve dizi içerikleri

12 ay boyunca HD yayın

Ayda 599 TL olan paket, kredi kartına 12 ay taksitli çekim ile ayda 299 TL’den izlenebiliyor. Böylece 3588 TL’ye 1 yıl boyunca seçili takımın lig maçları izlenebiliyor.

Sporun Yıldızı Paketi

Bir diğer paket ise sezondaki tüm maçların yayınlandığı Sporun Yıldızı Paketi. Bu paket özellikleri şöyle;

Eğlence Paketi

12 Ay Süper lig Paketi

Web, Cep, Tablet

Smart TV, Android TV, Apple TV 4K

Tüm Belgesel, Çocuk, Ulusal ve Yerel Kanallar

Birbirinden zengin film ve dizi içerikleri

12 ay boyunca HD yayın

Bu paket fiyatı ise 699 TL yerine kredi kartına 12 ay taksitle aylık 349 TL’ye geliyor. 4188 TL’ye satın alınabilecek bu paketi aylık olarak almak isteyenler 699 TL ödemek zorunda.