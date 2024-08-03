İsrail’in bölgede agresif saldırıya geçmesiyle birlikte Filistin, İran gibi bölgelerde bu savaşın etkileri derinden hissedilmeye başlandı. Tüm dünyanın tepki göstermesine rağmen Filistin’e yönelik sivilleri dahi önemsemeden saldırılarına devam eden İsrail, İran’ı da tehdit etmeye başladı. Türkiye’nin sınır komşusu İran için yaşanan bu durum sonrasında Türkiye’deki milyonlarca vatandaş Türkiye hava savunma sistemlerini merak etmeye başladı. Peki Türkiye hava savunma sistemi var mı? İşte merak edilenler…

Türkiye Hava Savunma Sistemi Ne?

Türkiye hava savunma sistemi HİSAR. Hisar, karadan havaya füzeler gönderme esasına dayalı bir savunmayı hedefliyor. HİSAR hava savunma sistemi içerisinde farklı gruplar ve sistemler de yer alıyor. Bu sistemler şöyle;

Alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-A/HİSAR-A +

Orta irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-O/HİSAR-O +

Uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi Siper

2007 yılında Türkiye’nin hava savunma sistemi için donanımlı bir hamle yapıldı. 2024 yılı itibariyle Türkiye’nin uçtan uca hava savunma katmanı tamamlanmış oldu.