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Türkiye’nin İlk “Bonsai Müzesi” Yalova’da Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Yalova'da yapımı tamamlanan Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük bonsai müzesi, Türkiye-Japonya Diplomatik İlişkilerinin 100. yıldönümü çerçevesinde açıldı.

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Yalova’ya bağlı Kadıköy Belediyesi’nin yer tahsisi üzerine İl Özel İdaresi tarafından 200’ü kapalı olmak üzere 1700 metre kare sergi alanına sahip Yalova Bonsai Müzesi, düzenlenen törenle açıldı.

Vali Hülya Kaya, yaptığı konuşmada, çiçek kenti Yalova’ya yakışan ve güzel bir projeye imza atıldığını belirterek, Atatürk’ün Termal ilçesindeki arboretum ile Hayrettin Karaca’nın kurduğu arboretumun ardından bonsai müzesi ile bu alandaki farkındalığını bir üs noktaya taşıdıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projeye büyük destek verdiğine de vurgu yapan Kaya, “Gerçekten çok vizyonel bir projeydi. Yalova’ya çok yakıştı. Turizm noktası destinasyonu olarak Yalova’nın bu noktada çok önemli, çok vizyonel projelere ihtiyacı var. İnşallah burası bir örnek teşkil eder. Bugün Japonya ile birlikteliğimizin, dostluğumuzun bir nişanesi olarak burayı açıyoruz.” şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Yalova'da yapımı tamamlanan Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük bonsai müzesi, Türkiye-Japonya Diplomatik İlişkilerinin 100. yıldönümü çerçevesinde açıldı.

Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara ise, Japonya’nın Tonami ile Yalova’nın kardeş şehirler olduğunu hatırlatarak, her iki şehrin yaygın bir şekilde çiçek ürettiğini söyledi.

Kasahara, “Tonami de Türkiye’nin önemli çiçeği olan laleyi çok sayıda üretiyor. Bu yüzden 1989 yılında iki şehir arasında kardeş şehir anlaşması imzalanmıştır. Bazı bonsailerden yüzlerce yıl yaşayanlar vardır. Bonsai müzesinin açılmasıyla gelecekte çok sayıda Japon turistlerin müzeyi ziyaret edeceğini ve sanat eserlerinin tadını çıkaracağını anlıyorum.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Yalova milletvekili Ahmet Büyükgümüş de süs bitkileri üretiminde söz sahibi kentlerden biri olan Yalova’nın, bonsai müzesiyle bu alandaki yetkinliğine yeni bir boyut kazandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Elbette burası Türkiye ve Japonya arasında bir dostluk nişanesi olacak. Bu manada turizm açısından bir çekim merkezi olacak ama aynı zamanda bu sanatın şehrimizde eğitimleri de yapılacak. Burada hayata geçirdiğimiz sadece bir müze değil, aynı zamanda bu sanatı belki tüm Avrupa’ya tanıtacak çalışmaların yapıldığı bir merkez olacak.”

Konuşmaların ardından müzenin açılışında katkıları bulunanlara plaketleri verildi. Ardından İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk’ün dua etmesiyle kurdele kesimini gerçekleştirildi.
Davetlilerin müze içerisindeki eserleri gezerek yetkililerden bilgi almasıyla son bulan açılışa, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Garden AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Metin Karakuş ve yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri, bonsai sanatçıları ve davetliler katıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Bonsai Müzesi

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