Kurak geçen yaz aylarının ardından kış döneminin nasıl geçeceği merak ediliyor. Kar ve yağış durumu hakkında her geçen hafta yeni bir değerlendirme gelirken bu sefer gündem pastırma yazı oldu. Pastırma yazlarının yaşanıp yaşanmayacağı ile ilgili değerlendirme ise uzman isim Okan Bozkurt’tan geldi. Son hava verilerini değerlendiren uzman isim pastırma yazı ile ilgili merak edilen sorunun yanıtını verdi.

Pastırma Yazı Olacak mı?

Son dönemlerde Türkiye’de merak edilen durumlardan birisi pastırma yazı oldu. Sıcakların geri dönüp dönmeyeceği ve havaların sıcak mı yoksa soğuk mu seyredeceği konusunda yeni açıklama geldi. Okan Bozkurt’a göre pastırma yazı yaşanacak. “Kasım ayının ortasından itibaren o halkın tabiriyle pastırma yazı gerçekleşecek. Peki, ne zaman bu? 11-12 Kasım gibi gerçekleşecek ve yaklaşık 20-25 Kasım arasına kadar sürecek gibi duruyor.” diyerek bu konudaki tartışmalara son noktayı koyan uzman isim, böylece Kasım ayı ortalarında sıcak bir dönemin yaşanacağını da söyledi.

Havalar Ne Zaman Soğuyacak?

Uzman isme göre pastırma yazı öncesi ve sonrasında havalarda ciddi bir soğukluk başlayacak. İlk soğuk hava dalgası 27 Ekim sonrasında yaşanacak. Soğukların ardından gelecek pastırma yazının hemen ardından ise 25 Kasım gibi havalar soğuyacak. Mevsim normallerinin altına düşecek hava sıcaklığına rağmen yağış olmayacak.

2025’te Hava Nasıl Olacak?

“Ocak ayına baktığımız zaman özellikle Ocak ayında yurdun Kuzey iç ve Doğu bölgelerinde kar yağışlarının artık mevsim normalleri civarında olmasını bekliyoruz. Zaten olması da gerekir çünkü gerçekten çok sıcak bir yaz geçirdik, sonbahar da öyle aman aman yağışlı geçmedi. Hatta yağış yönünden mevsim normallerin bir hayli altında gerçekleşti. Artık kuraklık riski yeniden belirmeye başladı. Şu anda hidrolojik kuraklığın emareleri görmeye başladık. Eğer bu bu şekilde devam ederse ileride tarımsal kuraklığa da geçebilir diye de düşünüyoruz.” diyerek son değerlendirmesini yapan uzman ismin açıklamaları gelecek adına umut vermedi.