Yeryüzü Doktorları Derneği, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de açlıkla mücadele edenlere yardımlarını Ürdün üzerinden sağlıyor.

Dernekten yapılan açıklamada göre, 2015’ten beri desteğini sürdüren Yeryüzü Doktorları, ablukayla geçişlerin durma noktasına geldiği Gazze’ye Ürdün’den de yardım sevkiyatına başladı.

Dernek, bu hafta yaklaşık 6 bin ihtiyaç sahibine daha fayda sağlayacağı gıda sevkiyatını yola çıkardı.

Birleşmiş Milletlerin raporuna göre, halkın yaklaşık yüzde 96’sını oluşturan 2 milyon 150 bin kişinin yüksek düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldığı Gazze’ye bakla, beyaz peynir, sos, sıvı yağ, makarna, pirinç, tuz, süt tozu, fasulye, şeker, bulgur, nohut gibi uzun süre tok tutacak temel gıda malzemeleri gönderildi.

Kral Hüseyin Köprüsü’nü kullanarak Batı Şeria bölgesinden Gazze’ye girecek olan yardım tırı birkaç kontrol noktasından geçecek. Dernek, yardımların güvenli ve hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.