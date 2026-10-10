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Kızılcık Şerbeti’nin senaristi değişti: İşte yeni senarist

Kızılcık Şerbeti'nin senaristi değişti. İlk günden beri dizinin senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür, görevinden ayrılırken, yeni senaryo ekibi belli oldu.

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Eklenme 10.10.2026 - 15:55

Yayımlandığı günlerde milyonları ekranlara bağlayan Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk bölümünden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür dizideki görevinden ayrıldı.

SENARYOYU 4 KİŞİ YAZACAK

Dizide yeni senaristin kim olduğu merak konusu olurken, 143. bölümünden itibaren 4 kişilik yeni bir ekibin senaryoyu kaleme alacağı öğrenildi.

YENİ SENARYO EKİBİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin yeni senaristleri Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler olurken, 4 kişilik ekip senaryoyu dizinin 5. senaryosunun sezonunun ortasında yazmaya başlayacak.

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Ekipteki değişiklik, dizinin 143. bölümünden itibaren ekranlara yansıyacak.

ARKA SOKAKLAR’IN SENARİSTİ YENİ EKİPTE

Öte yandan, yeni senaryo ekibindeki Ozan Yurdakul ise yıllarca Arka Sokaklar’ın senaryosunu yazan senarist olmasıyla dikkat çekiyor.

ARKA SOKAKLAR EKRANLARA VEDA ETMİŞTİ

2006 yılında yayın hayatına başlayan ve 20 sezonunu tamamlamasının ardından bu yaz ekranlara veda eden Arka Sokaklar’ın senaristi Yurdakul, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada Arka Sokaklar’ın devam etmeyeceğini ve 751 hafta devam eden dizinin seyirciye veda ettiğini duyurmuştu.

ESKİ SENARİSTLER NEDEN AYRILDI?

Diğer taraftan, dizinin eski senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün senaryo ekibinden neden ayrıldıkları da ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre ikili, yeni projeleri “Anne Yarısı” ve “Mavi Orkide”ye odaklanmak için Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı.

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