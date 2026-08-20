2027 resmi tatilleri açıklandı! 5 gün izinle 35 gün tatil imkanı!

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... 2027 yılı resmi tatilleri açıklandı; çalışanlar, yalnızca 5 gün yıllık izin kullanarak toplamda 35 gün kesintisiz tatil imkânı elde edebilecek.

yılı resmi tatilleri açıklandı; çalışanlar, yalnızca 5 gün yıllık izin kullanarak toplamda 35 gün kesintisiz tatil imkânı elde edebilecek. En uzun tatil dönemleri, Ramazan ve Kurban Bayramı sırasında 9 gün izin fırsatı sunuyor; ayrıca bazı tatillerin hafta sonuna denk gelmesiyle 3 gün kesintisiz tatil imkânı sağlanacak.

ve sırasında 9 gün izin fırsatı sunuyor; ayrıca bazı tatillerin hafta sonuna denk gelmesiyle 3 gün kesintisiz tatil imkânı sağlanacak. Özellikle 15 Temmuz ve 29 Ekim tarihlerinde, bir gün izinle 4 gün kesintisiz tatil yapılabileceği belirtiliyor.

2027 yılı resmi tatilleri belli oldu. Buna göre çalışanlar yalnızca 5 gün yıllık izin kullanarak hafta sonunu da birleştirmesiyle toplam 35 gün kesintisiz tatil imkânına sahip olabilecek.

EN UZUN TATİL DÖNEMLERİ RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMLARINDA

Bu kapsamda en uzun tatil dönemleri Ramazan ve Kurban bayramlarında olurken, 8 Mart 2027 Pazartesi tam ve 9 Mart 2027 Salı günü ise yarım gün izin alanlar Ramazan Bayramı’nı hafta sonuyla birleştirerek toplam 9 gün izin kullanabilecek.

KURBAN BAYRAMI’NDA DA 9 GÜNLÜK TATİL FIRSATI

2027 Kurban Bayramı ise 16-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Bayramdan hemen sonra 20-21 Mayıs 2027 tarihlerinde 2 gün izin kullanılması durumunda hafta sonunun da birleştirilmesiyle beraber yine 9 günlük tatil imkânı ortaya çıkacak.

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Bu sayede yalnızca iki bayram döneminde toplam 3,5 gün yıllık izin kullanılarak harcanarak 18 gün izin kullanılabilecek.

YILLIK İZİN KULLANMADAN 3 GÜNLÜK İZİN

Öte yandan, bazı resmi tatiller cuma veya pazartesi günlerine tekabül etmesi nedeniyle çalışanların ek yıllık izin kullanmasına gerek kalmadan üçer gün izin kullanma olanağı doğacak.

Buna göre, 1 Ocak 2027’nin cuma gününe denk gelmesiyle hafta sonuyla birleşip 3 günlük tatil olanağı sağlanacak. Ayrıca 23 Nisan 2027 günü de cuma gününe tekabül etmesi nedeniyle yıl başında olduğu gibi herhangi bir izin kullanmaya gerek kalmadan doğrudan hafta sonuyla birleştirilerek 3 gün kesintisiz izin kullanılabilecek.

30 AĞUSTOS’TA 3 GÜNLÜK TATİL İMKANI

Diğer bir resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ise pazartesi gününe tekabül edecek. Bu kapsamda çalışanlar herhangi bir izin kullanmadan önceki hafta sonuyla birleştirerek 3 gün tatil yapma imkânına sahip olacak.

4 GÜN KESİNTİSİZ İZİN

Yaz mevsiminde veya sonbaharda da izin kullanmak isteyenler yarım veya bir günlük izinlerle hafta sonunu 4 güne çıkarabilecek.

15 Temmuz ise resmi tatil olması bakımından perşembe gününe denk gelirken, 16 Temmuz Cuma günü sadece bir gün izin kullanılarak hafta sonu da birleştirilip 4 gün boyunca kesintisiz tatil yapılabilecek.

29 EKİM’DE DE 4 GÜNLÜK TATİL FIRSATI

Son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise gelecek yıl perşembe günü öğleden sonra başlayıp 29 Ekim Cuma gününü kapsayacak. Yalnızca 28 Ekim Perşembe sabahı için yarım gün izin kullanan çalışanlar böylece hafta sonuyla birleştirerek 4 gün boyunca kesintisiz tatil yapabilecek.