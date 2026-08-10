12 Ağustos Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

12 Ağustos’ta meydana gelecek tam Güneş tutulması için geri sayım başladı. Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle oluşacak tutulma, özellikle Avrupa’daki gözlemciler için önemli bir gökyüzü olayı olacak.

2024 yılındaki tam Güneş tutulmasının ardından gerçekleşecek bu olay, Avrupa açısından da ayrı bir önem taşıyor. Kıta, 1999 yılından bu yana ilk kez tam Güneş tutulmasına tanıklık edecek.

12 Ağustos Güneş tutulması nerelerden görülecek?

Tam Güneş tutulmasının izlenebileceği dar hat, Arktik Okyanusu çevresinden başlayacak. Güzergâh doğu Grönland ve batı İzlanda üzerinden ilerleyerek Atlas Okyanusu’na, ardından kuzey İspanya ve Balear Adaları çevresine ulaşacak.

Haber Devam Ediyor

Tam tutulma bölgesinin genişliği yaklaşık 293 kilometre olacak. Bu hattın dışında kalan bölgelerde ise Ay’ın Güneş’in yalnızca bir bölümünü örttüğü parçalı tutulma görülebilecek.

İzlanda açıklarında tam tutulmanın yaklaşık 2 dakika 18 saniye sürmesi bekleniyor. İspanya ve Portekiz’in bazı bölgelerinden de tutulma gözlemlenebilecek.

Avrupa’nın hangi bölgelerinde parçalı tutulma görülecek?

Tam tutulma hattının dışında Avrupa’nın geniş bir bölümünde parçalı Güneş tutulması izlenebilecek. Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya ve İskandinav ülkeleri bu bölgeler arasında yer alıyor.

Parçalı tutulmanın görülebileceği alan Avrupa ile sınırlı kalmayacak. Kuzey Asya, Kuzey ve Batı Afrika ile Kuzey Amerika’nın önemli bir bölümü de tutulmanın belirli aşamalarını gözlemleyebilecek.

Dünya genelinde yaklaşık 980 milyon kişinin tutulmanın en az bir bölümünü görmesi mümkün olacak. Tam tutulma bölgesinde bulunacak kişi sayısının ise yaklaşık 15,2 milyon olması bekleniyor.

Güneş tutulmasını özel yapan ne?

12 Ağustos’taki Güneş tutulmasının dikkat çeken özelliklerinden biri, Avrupa anakarasında 1999’dan sonra görülecek ilk tam tutulma olması.

İspanya da uzun bir aranın ardından tam tutulmaya ev sahipliği yapacak. Ülkede ana karadan görülecek son tam Güneş tutulması 1905 yılında gerçekleşmişti.

Tutulmanın İspanya ve Portekiz çevresinde Güneş’in ufka yakın olduğu saatlere denk gelmesi de gözlem koşullarını farklılaştıracak. Bu bölgelerde atmosferik etkiler nedeniyle gökyüzünde farklı renk tonlarının ortaya çıkması bekleniyor.

Ayrıca tutulmanın, Perseid meteor yağmurunun en yoğun olduğu döneme denk gelmesi gökyüzü gözlemcileri açısından dikkat çeken başka bir ayrıntı.

12 Ağustos Güneş tutulması Türkiye’den görülebilecek mi?

12 Ağustos tarihinde gerçekleşecek tam Güneş tutulması Türkiye’den görülemeyecek. Tutulmanın en yoğun aşaması Türkiye saatiyle yaklaşık 20.47’de gerçekleşecek.

Bu sırada Türkiye’de Güneş batmış olacak. Dolayısıyla Türkiye’den ne tam ne de parçalı Güneş tutulması izlenebilecek.

Türkiye’den gözlemlenebilecek bir sonraki Güneş tutulması ise 2 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleşecek.