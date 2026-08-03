2026 Perseid meteor yağmuru ne zaman başlayacak?

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Perseid meteor yağmuru , 2026 yılında 14 Temmuz ile 24 Ağustos tarihleri arasında aktif olacak ve en yoğun meteor geçişleri 11-12 Ağustos gecesi gerçekleşecek.

, 2026 yılında 14 Temmuz ile 24 Ağustos tarihleri arasında aktif olacak ve en yoğun meteor geçişleri 11-12 Ağustos gecesi gerçekleşecek. Uzmanlar, meteorların en iyi gözlemlenebilmesi için şehir ışıklarından uzak, karanlık ve açık hava koşullarında gözlem yapılmasını önermektedir.

Atmosfere giren parçacıklar, saniyede yaklaşık 59 kilometre hızla yanarak gökyüzünde parlak ışık izleri oluşturarak "yıldız kayması" olarak bilinen olayı meydana getirir.

Her yıl milyonlarca gökyüzü tutkununun ilgiyle takip ettiği Perseid meteor yağmuru, 2026 yılında da izleyenlere görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Dünya’nın, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının arasından geçmesiyle oluşan meteor yağmuru, temmuz ayında başladı ve ağustos sonuna kadar etkisini sürdürecek.

Astronomi uzmanlarının değerlendirmelerine göre bu yılın en yoğun meteor geçişleri 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece yaşanacak. Uygun hava koşullarında gökyüzünde çok sayıda meteorun izlenebileceği belirtiliyor.

Perseid meteor yağmuru ne zaman görülecek?

2026 Perseid meteor yağmuru, 14 Temmuz ile 24 Ağustos tarihleri arasında aktif olacak. En yüksek meteor yoğunluğunun ise 11-12 Ağustos gecesi başlayıp 13 Ağustos sabahına kadar devam eden zaman diliminde gerçekleşmesi bekleniyor.

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Uzmanlar, özellikle gece yarısından sonra başlayan ve şafak öncesine kadar süren saatlerin gözlem açısından en verimli dönem olduğuna dikkat çekiyor. Gökyüzünün karanlık olduğu bu zaman aralığında meteorların daha belirgin şekilde görülebileceği ifade ediliyor.

Saatte yaklaşık 100 meteor izlenebilecek

Işık kirliliğinin bulunmadığı bölgelerde ve açık hava koşullarında, zirve gecesinde saatte yaklaşık 100 meteorun görülebileceği öngörülüyor.

Atmosfere saniyede yaklaşık 59 kilometre hızla giren küçük kaya ve buz parçacıkları, sürtünmenin etkisiyle yüksek sıcaklıklara ulaşarak yanıyor ve gökyüzünde parlak ışık izleri oluşturuyor. Bu nedenle Perseid meteor yağmuru, yılın en dikkat çeken astronomi olayları arasında gösteriliyor.

Perseid meteor yağmuru nasıl meydana geliyor?

Perseid meteor yağmuru, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının Güneş çevresindeki yolculuğu sırasında uzaya bıraktığı parçacıklardan kaynaklanıyor.

Dünya’nın her yıl aynı yörünge bölgesinden geçmesiyle bu parçacıklar atmosfere giriyor ve yanarak halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen ışık izlerini oluşturuyor.

Yaklaşık 26 kilometre çapındaki çekirdeğiyle dikkat çeken Swift-Tuttle, Güneş Sistemi’ndeki en büyük kuyruklu yıldızlardan biri olarak kabul ediliyor. Kuyruklu yıldız Dünya’ya son olarak 1992 yılında yaklaşırken, bir sonraki yakın geçişinin 2126 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

Meteor yağmuru en iyi nereden izlenebilir?

Uzmanlar, Perseid meteor yağmurunu en net şekilde gözlemleyebilmek için şehir merkezlerinden uzak, yapay ışığın az olduğu açık alanların tercih edilmesini öneriyor.

Daha başarılı bir gözlem için şu öneriler öne çıkıyor:

Şehir ışıklarından uzak ve karanlık bir gözlem noktası seçilmeli.

Bulutsuz ve açık hava koşulları tercih edilmeli.

Gözlerin karanlığa uyum sağlaması için yaklaşık 30 dakika beklenmeli.

Meteor yağmurunu izlemek için teleskop ya da dürbün kullanılması gerekmiyor.

Telefon ve diğer parlak ekranlardan mümkün olduğunca uzak durulması tavsiye ediliyor.

Astronomi uzmanları, 2026 yılında Perseid meteor yağmurunun zirve döneminin yeni ay evresine yakın tarihlere denk gelmesinin önemli bir avantaj oluşturacağını belirtiyor. Ay ışığının gökyüzünü daha az aydınlatacak olması sayesinde meteorların çok daha net görülebileceği ifade ediliyor.