2027 Ramazan ve Kurban bayramları ne zaman?

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2027’ye az bir zaman kala vatandaşlar da 2027’deki dini bayramların ne zaman kutlanacağını araştırmaya başladı. Bu doğrultuda şimdiden Ramazan ve Kurban bayramlarının yeni yılda ne zaman kutlanacağı merak konusu oldu.

2027 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı, 2027 yılında 9-11 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Buna göre 8 Mart 2027 Pazartesi günü arife olacak. 9 Mart Salı, 10 Mart Çarşamba ve 11 Mart Perşembe günleri ise Ramazan Bayramı kutlanacak.

2027 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

2027 Kurban Bayramı ise, 16-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Bu kapsamda 15 Mayıs 2027 Cumartesi arife olacak. 16 Mayıs Pazar, 17 Mayıs Pazartesi, 18 Mayıs Salı ve 19 Mayıs Çarşamba günleri ise Kurban bayramları kutlanacak.

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2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi’ni açıklarken, 2027 Ramazan ayının 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacağı öğrenildi. Buna göre milyonlarca Müslüman, 7 Şubat Pazar akşamı ilk teravih namazını kılarak Ramazan ayına giriş yapmış olacak.

Ramazan ayının ilk orucu 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece sahura kalkılarak tutulacak.

2027 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ayrıca Kadir Gecesi ise 5 Mart 2027 Cuma gecesi idrak edilecek.