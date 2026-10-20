Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı

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Libya Temsilciler Meclisi, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik imzalanan mutabakat zaptını onayladı.

İKİ ÜLKENİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ ÇIKARLARI KORUNACAK

Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşması, iki ülkenin de Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını muhafaza etmeyi hedeflerken anlaşma, Doğu Akdeniz’deki dengeleri büyük oranda değiştirme potansiyeli taşıyor.

İki ülke arasındaki anlaşma, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), adanın tek sahibi gibi davranarak ve hakkaniyet ilkesine aykırı bir biçimde 2003’ten beri deniz yetki alanlarını sınırlandırmaya ilişkin attığı tek taraflı adımlara önemli bir cevap olarak görülüyor.

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SEVİLLA HARİTASI’NA KARŞI TÜRKİYE’DEN BÜYÜK ADIM

Yunanistan, Doğu Akdeniz’de “Sevilla Haritası”yla vücut bulan çıkarcı amaçları doğrultusunda Türkiye’yi Antalya Körfezi ve çevresinden ibaret dar bir deniz alanına mahkûm bırakmayı hedeflemişti. Türkiye, bölgedeki tek taraflı adımlar karşısında hakça çözümler üretilmesi amacıyla uzun süre diyalog çağrısı yaparken Kıbrıs meselesine kapsamlı bir çözüm bulunulana kadar GKRY hariç tüm bölge ülkeleriyle deniz yetki alanı sınırlandırma müzakereleri başlatmaya hazır olduğunu bildirmişti.

BM DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİNE UYGUN

Türkiye’nin diyalog çağrısına rağmen tek taraflı hamleler ve izolasyon çabaları devam etti. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile Uluslararası Adalet Divanı içtihatlarına uygun bir biçimde imzalanan anlaşmada; adaların otomatik olarak kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge yaratmaması, adil bir sınırlandırma yapılması, cephe uzunluklarının göz önünde bulundurulması ve Türkiye’nin kıyısal projeksiyonunun kesilmemesi ilkeleri dikkate alındı.

DENİZ YETKİ ALANI NEDİR?

Deniz yetki alanı, kıyıdaki bir devletin denizlerde egemenlik hakkı kullandığı ve belirli faaliyetleri düzenleyebildiği bölgeleri ifade eder. Bu bölgelerde balıkçılık, doğal kaynak arama ve çıkarma, enerji üretimi ve deniz çevresinin korunması gibi konulardaki haklar, uluslararası hukuk kuralları kapsamında şekilleniyor.