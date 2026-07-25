Muharrem İnce Yeni Parti’ye geçecek mi? CHP’den istifa etti mi?

Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılarak Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor. CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçen 91 milletvekili arasında Muharrem İnce’nin yer alıp almadığı sorusu da merak edilen sorulardan birisi.
Muharrem İnce Yeni Parti’ye geçecek mi?
Muharrem İnce, 2021 yılında ayrıldığı CHP’ye 24 Haziran 2025 tarihinde geri dönmüştü. CHP Genel Başkanlığı’na Özgür Özel’in yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmesi sonrasında Muharrem İnce’nin nasıl bir aksiyon alacağı merak konusuydu.
CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçen 91 milletvekili arasında Muharrem İnce’nin adı yer almıyor. Yeni Parti’ye katılan milletvekillerinin isimleri şöyle:
- Özgür Özel
- Ahmet Tuncay Özkan
- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
- Ali Gökçek
- Ali Mahir Başarır
- Aliye Coşar
- Aliye Timisi Ersever
- Asu Kaya
- Aşkın Genç
- Ayça Taşkent
- Ayhan Barut
- Aykut Kaya
- Aylin Yaman
- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
- Barış Karadeniz
- Bekir Başevirgen
- Bilal Bilici
- Burhanettin Bulut
- Bülent Tezcan
- Cavit Arı
- Cemal Enginyurt
- Cumhur Uzun
- Deniz Yavuzyılmaz
- Deniz Yücel
- Doğan Demir
- Ednan Arslan
- Elvan Işık Gezmiş
- Ensar Aytekin
- Evrim Karakoz
- Evrim Rızvanoğlu Emir
- Eylem Ertuğ Ertuğrul
- Fahri Özkan
- Fethi Açıkel
- Gamze Taşcıer
- Gizem Özcan
- Gökan Zeybek
- Gökçe Gökçen
- Gökhan Günaydın
- Harun Özgür Yıldızlı
- Hasan Öztürk
- Hikmet Yalım Halıcı
- İbrahim Arslan
- İsmail Atakan Ünver
- İsmet Güneşhan
- İzzet Akbulut
- Kayıhan Pala
- Mahmut Tanal
- Mehmet Salih Uzun
- Mehmet Tahtasız
- Melih Meriç
- Metin İlhan
- Murat Bakan
- Murat Çan
- Murat Emir
- Mustafa Erdem
- Mustafa Sarıgül
- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
- Mühip Kanko
- Nail Çiler
- Namık Tan
- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Okan Konuralp
- Orhan Sümer
- Özgür Ceylan
- Özgür Erdem İncesu
- Özgür Karabat
- Reşat Karagöz
- Seda Kaya Ösen
- Servet Mullaoğlu
- Seyit Torun
- Sibel Suiçmez
- Suat Özçağdaş
- Süleyman Bülbül
- Süreyya Öneş Derici
- Şeref Arpacı
- Tahsin Ocaklı
- Talat Dinçer
- Talih Özcan
- Tekin Bingöl
- Turan Taşkın Özer
- Türkan Elçi
- Uğur Bayraktutan
- Ulaş Karasu
- Umut Akdoğan
- Utku Çakırözer
- Ümit Özlale
- Veli Ağbaba
- Yaşar Tüzün
- Yunus Emre
- Yüksel Taşkın
- Zeynel Emre
Muharrem İnce CHP Genel Başkan Adayı olacak mı?
Muharrem İnce’nin CHP’den Yeni Parti’ye geçmeyeceğini açıklamasının ardında CHP Genel Başkanı olma isteğinin bulunduğu iddia ediliyor. Haberler’de yer alan habere göre İnce, partinin yaklaşan kurultayı öncesinde genel başkan adaylığını açıklayabilir.
Tecrübeli siyasetçinin CHP Genel Başkanı olma hayalini gerçekleştirdikten sonra bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak istediği de iddialar arasında yer alıyor. Ancak Muharrem İnce’den henüz bu iddialara yönelik bir açıklama gelmedi.