Muharrem İnce Yeni Parti’ye geçecek mi? CHP’den istifa etti mi?

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Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılarak Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor. CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçen 91 milletvekili arasında Muharrem İnce’nin yer alıp almadığı sorusu da merak edilen sorulardan birisi.

Muharrem İnce Yeni Parti’ye geçecek mi?

Muharrem İnce, 2021 yılında ayrıldığı CHP’ye 24 Haziran 2025 tarihinde geri dönmüştü. CHP Genel Başkanlığı’na Özgür Özel’in yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmesi sonrasında Muharrem İnce’nin nasıl bir aksiyon alacağı merak konusuydu.

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CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçen 91 milletvekili arasında Muharrem İnce’nin adı yer almıyor. Yeni Parti’ye katılan milletvekillerinin isimleri şöyle:

Özgür Özel

Ahmet Tuncay Özkan

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Ali Gökçek

Ali Mahir Başarır

Aliye Coşar

Aliye Timisi Ersever

Asu Kaya

Aşkın Genç

Ayça Taşkent

Ayhan Barut

Aykut Kaya

Aylin Yaman

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Barış Karadeniz

Bekir Başevirgen

Bilal Bilici

Burhanettin Bulut

Bülent Tezcan

Cavit Arı

Cemal Enginyurt

Cumhur Uzun

Deniz Yavuzyılmaz

Deniz Yücel

Doğan Demir

Ednan Arslan

Elvan Işık Gezmiş

Ensar Aytekin

Evrim Karakoz

Evrim Rızvanoğlu Emir

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Fahri Özkan

Fethi Açıkel

Gamze Taşcıer

Gizem Özcan

Gökan Zeybek

Gökçe Gökçen

Gökhan Günaydın

Harun Özgür Yıldızlı

Hasan Öztürk

Hikmet Yalım Halıcı

İbrahim Arslan

İsmail Atakan Ünver

İsmet Güneşhan

İzzet Akbulut

Kayıhan Pala

Mahmut Tanal

Mehmet Salih Uzun

Mehmet Tahtasız

Melih Meriç

Metin İlhan

Murat Bakan

Murat Çan

Murat Emir

Mustafa Erdem

Mustafa Sarıgül

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Mühip Kanko

Nail Çiler

Namık Tan

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Okan Konuralp

Orhan Sümer

Özgür Ceylan

Özgür Erdem İncesu

Özgür Karabat

Reşat Karagöz

Seda Kaya Ösen

Servet Mullaoğlu

Seyit Torun

Sibel Suiçmez

Suat Özçağdaş

Süleyman Bülbül

Süreyya Öneş Derici

Şeref Arpacı

Tahsin Ocaklı

Talat Dinçer

Talih Özcan

Tekin Bingöl

Turan Taşkın Özer

Türkan Elçi

Uğur Bayraktutan

Ulaş Karasu

Umut Akdoğan

Utku Çakırözer

Ümit Özlale

Veli Ağbaba

Yaşar Tüzün

Yunus Emre

Yüksel Taşkın

Zeynel Emre

Muharrem İnce CHP Genel Başkan Adayı olacak mı?

Muharrem İnce’nin CHP’den Yeni Parti’ye geçmeyeceğini açıklamasının ardında CHP Genel Başkanı olma isteğinin bulunduğu iddia ediliyor. Haberler’de yer alan habere göre İnce, partinin yaklaşan kurultayı öncesinde genel başkan adaylığını açıklayabilir.

Tecrübeli siyasetçinin CHP Genel Başkanı olma hayalini gerçekleştirdikten sonra bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak istediği de iddialar arasında yer alıyor. Ancak Muharrem İnce’den henüz bu iddialara yönelik bir açıklama gelmedi.