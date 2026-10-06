HaberX
AnasayfaPolitikaBekir Bozdağ TBBM Başkan Vekilliği görevinden istifa etti: İşte sebebi

Bekir Bozdağ TBBM Başkan Vekilliği görevinden istifa etti: İşte sebebi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkan Vekilliği görevinden istifa etti.

Oluşturan
Eklenme 06.10.2026 - 13:20
Güncellenme 06.10.2026 - 13:26

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçe göstererek Meclis Başkan Vekilliği görevinden istifa ederken, istifasına ilişkin dilekçesini Meclis Başkanlığı’na iletti.

AK Parti Meclis Grubu Bozdağ’ın yerine yeni Meclis Başkan Vekili seçecek.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

1 Nisan 1965 tarihinde Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde dünyaya gelen Bekir Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Aynı üniversitede Dinler Tarihi alanında yüksek lisans yapan Bozdağ, daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Haber Devam Ediyor
Devlet Bahçeli seçimin yapılması gereken tarihi açıkladı
Politika
Devlet Bahçeli seçimin yapılması gereken tarihi açıkladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için seçimlerin 2028'de yapılması gerektiğini söyledi.
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru Hayatını Kaybetti
Politika
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru Hayatını Kaybetti
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Kars milletvekili Abdülkerim Doğru, 100 yaşında vefat etti....

Bir süre serbest avukatlık yapan Bozdağ, Fazilet Partisi’nde siyasete atılırken, 1999 yılında partinin Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı oldu. 1999-2001 yıllarında Yozgat İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Bozdağ, 2002 seçimlerinde AK Parti’den Yozgat Milletvekili olarak TBMM’ye girdi ve uzun yıllar Yozgat’ı temsil etti.

AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevi de yapan Bozdağ, 2011-2013 döneminde Başbakan Yardımcılığı görevini yürüttü. Bozdağ, 2013 yılı Aralık ayında Adalet Bakanı olurken, 2015 yılında tekrar atandığı bu görevden 2017 yılı Temmuz ayında ayrılarak ikinci kez Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Bekir Bozdağ, 2022 yılı Ocak ayında Abdülhamit Gül’ün istifasının ardından üçüncü kez Adalet Bakanı oldu ve 2023 seçimlerine kadar bu görevini yürüttü.

2023 seçimlerinde Şanlıurfa Milletvekili seçilen Bozdağ, 2023 yılı Haziran ayından beri Meclis Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.

İlginizi Çekebilir

Politika

Devlet Bahçeli seçimin yapılması gereken tarihi açıkladı

7 saat önce
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan erken seçim öngörüsü: Tarih verdi

3 hafta önce
Politika

Muharrem İnce Yeni Parti’ye geçecek mi? CHP’den istifa etti mi?

2 ay önce
Gündem

Özgür Özel yeni partiyi kurdu mu? Türkiye’de siyasi parti kurma süreci nasıl işler?

3 ay önce
Dünya

Japonya’dan tarihi karar: Tokyo’ya alternatif başkent geliyor

3 ay önce
Politika

İsmail Saymaz’dan Tolgahan Erdoğan iddiası: Operasyon bilgisini sızdırıp para istedi

3 ay önce