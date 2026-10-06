Bekir Bozdağ TBBM Başkan Vekilliği görevinden istifa etti: İşte sebebi

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçe göstererek Meclis Başkan Vekilliği görevinden istifa ederken, istifasına ilişkin dilekçesini Meclis Başkanlığı’na iletti.

AK Parti Meclis Grubu Bozdağ’ın yerine yeni Meclis Başkan Vekili seçecek.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

1 Nisan 1965 tarihinde Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde dünyaya gelen Bekir Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Aynı üniversitede Dinler Tarihi alanında yüksek lisans yapan Bozdağ, daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Haber Devam Ediyor

Bir süre serbest avukatlık yapan Bozdağ, Fazilet Partisi’nde siyasete atılırken, 1999 yılında partinin Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı oldu. 1999-2001 yıllarında Yozgat İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Bozdağ, 2002 seçimlerinde AK Parti’den Yozgat Milletvekili olarak TBMM’ye girdi ve uzun yıllar Yozgat’ı temsil etti.

AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevi de yapan Bozdağ, 2011-2013 döneminde Başbakan Yardımcılığı görevini yürüttü. Bozdağ, 2013 yılı Aralık ayında Adalet Bakanı olurken, 2015 yılında tekrar atandığı bu görevden 2017 yılı Temmuz ayında ayrılarak ikinci kez Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Bekir Bozdağ, 2022 yılı Ocak ayında Abdülhamit Gül’ün istifasının ardından üçüncü kez Adalet Bakanı oldu ve 2023 seçimlerine kadar bu görevini yürüttü.

2023 seçimlerinde Şanlıurfa Milletvekili seçilen Bozdağ, 2023 yılı Haziran ayından beri Meclis Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.