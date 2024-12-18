Yakalandığı kanser nedeniyle tedavi altına alınan ve oldukça ağır bir tedavi süreci geçiren Ankaralı Turgut’un geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Vefat haberi sanat camiasında büyük bir üzüntü yaratırken Ankaralı Turgut’un vasiyeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Ankaralı Turgut’un Vasiyeti Ne?

Sanatçının ölmeden önce vasiyetini bildirdiği öğrenilirken vasiyeti kızı Eylem Boran tarafından açıklandı. Babasının ölmeden önce bu konu ile ilgili kendisine açıklama yaptığını söyleyen Boran “Babam ölmeden önce dedi ki; evlatlarım tabutumun üzerinden tutmasın evlatlarımı mezara sokmayın, hakkımı helal etmem haram ederim” dedi.

Babasının ölmeden önce bu şekilde kendisinden ricada bulunduğunu ve vasiyetini açıkladığını söyleyen Eylem Boran tüm ülkede şaşkınlık yarattı. Zira sağlığı döneminde bu konu ile ilgili özel açıklamalarda bulunan Ankaralı Turgut mal ve mülkünün olmadığını sadece bir sazının kaldığını ve bu sazının da Ankara’daki bir müzede yer almasının kendisini sevindireceğini söylemişti. Kızı tarafından yapılan açıklamalar sosyal medyada da tartışmalara neden oldu.