Show TV’de yayınlanan Deha dizisi izleyenlerin ilgisini çekmeyi başardı. Pazar geceleri ekranlara gelen dizi beklentilere uygun bir şekilde ilerlese de dizide daha fazla sahne almaya başlayan Melis Sezen dizi izleyenlerinin tepkini çekti. Konuşma tarzıyla öne çıkan oyuncunun performansı beğenilmedi. Bu durum da diziden daha çok Melis Sezen’in konuşulmasına neden oldu.

Deha Dizisinde Melis Sezen Riski

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Ahsen Eroğlu gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizide Melis Sezen’in düşük performansı şu an için en büyük tehlike olarak görülüyor. Dizide İmre karakteri olarak izleyici karşısına çıkan ve İskender’in üvey kızı olarak tanıtılan Melis Sezen, babasıyla çok benzeyen özelliklere sahip.

Aras Bulut İynemli’nin üstün performans sergilediği dizi, konusu ve oyunculuklarıyla beğeni toplasa da Melis Sezen için aynı durum geçerli değil. Melis Sezen’in oyunculuğu, konuşması ve canlandırdığı karakter izleyenlerden onay alamadı. Sadakatsiz dizisinde de benzer eleştiriler alan oyuncu için izleyicilerden “Seksi” eleştirisi geldi.

Dizide özgür ruhlu, iddialı kıyafetler giyen birisi olarak tanıtılan Melis Sezen’in seksi olmaya çalışırken sarhoş gibi konuştuğu öne sürüldü. Bu durum sosyal medyada dizinin eleştirilmesine yol açtı.