Kanal 7’de yayınlayan Kan Çiçekleri dizisinde Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel başrolü paylaşıyor. Performansıyla b eğeni toplayan Yağmur Yüksel, geçtiğimiz gece bir ödül törenine katıldı. Ödül törenine annesiyle birlikte katılan Yağmur Yüksel’in annesiyle olan benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu.

Yakından Takip Ediliyor

Dizideki rolüyle beğeni toplayan ve sosyal medyada da yakından takip edilen Yağmur Yüksel, annesiyle birlikte poz paylaşmamıştı. Ödül törenine katılmasıyla birlikte annesiyle ilk kez kameralar karşısına geçen Yağmur Yüksel’in annesiyle olan benzerliği gündem oldu ve güzelliğini annesinden aldığı şeklinde yorumlar aldı.

İşte o pozlar;

Yağmur Yüksel Kimdir?

21 Ocak 2002 doğumlu olan Yağmur Yüksel, Merzifon’da doğdu. Amasyalı olan oyuncu Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.