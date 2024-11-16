MasterChef Türkiye’de heyecan devam ediyor. Her hafta bir kişinin elendiği ve adım adım finale gidildiği yarışmada bu akşam yayınlanacak bölümde kaşık atıldığı görüldü. MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanında ortaya çıkan bu durum sonrasında sosyal medyada heyecan arttı. MasterChef izleyicileri kaşığı hangi yarışmacının aldığını tahmin etmeye çalışılırken bu akşam yayınlanacak yeni bölüm için de bekleyiş başladı.

16 Kasım Yeni Bölümde Danilo Şef Kime Kaşık Attı?

Kusursuz bulunan ve tüm şeflerden tam not almayı başaran tabaklar için verilen kaşık, 16 Kasım’da bir kişiye daha gidecek. Son dönemlerde çok fazla görülmeyen kaşık atma için 16 Kasım yeni bölüm ile birlikte tüm soru işaretleri giderilecek. Yeni bölüm fragmanında Danilo Şef tarafından duyurulan kaşık ödülü tüm Türkiye’de “Kim kaşık aldı?” sorusunu gündeme taşıdı.