Son dönemlerin popüler sanatçılarından Melek Mosso, Serkan Sağdıç ile hayatını birleştirmişti. İki yıllık bir ilişkileri bulunan çift, evlilik sonrasında ise bu sefer hamilelik iddialarıyla gündeme gelmeye başladı. Sosyal medyadaki çeşitli hesaplardan yapılan paylaşımlarda Melek Mosso’nun hamile olduğu öne sürülmüştü. Magazin muhabirlerinin bu konudaki sorularını yanıtlayan sanatçı, net cevaplar verdi.

Melek Mosso Hamile mi?

Son dönemlerde çok fazla bu sorunun kendisine yöneltildiğini belirten Melek Mosso, hamile olmadığını söyledi. Kilo alması nedeniyle böyle bir durumun ortaya çıktığını ancak hamilelik durumunun olmadığını belirten sanatçı konuyla ilgili olarak “Arkadaşlar buradan söylüyorum; kilo aldım biraz, hamile değilim yani. Evde çok eğleniyoruz, o DJ’lik yapıyor, dans ediyoruz” dedi.