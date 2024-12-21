Türkiye’nin usta sanatçılarından birisi olan Mustafa Keser, geçtiğimiz günlerde sahneden üzücü haberi paylaştı. Öksürük nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve sağlık sorunlarını yaşadığını söyleyen sanatçı, koyulan teşhisi sevenleriyle paylaştı. Peki, Mustafa Keser’in hastalığı ne?

Mustafa Keser’in Hastalığı

Mustafa Keser’in hastalığı kanser. Öksürük problemiyle hastaneye gittikten sonra bir dizi tetkiklerin yapıldığı sanatçının kanser olduğu öğrenildi.

Usta sanatçı Mustafa Keser katıldığı bir davette sahnedeyken üzücü haberi duyurdu. Ünlü isim, öksürük şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendiğini açıkladı. 79 yaşındaki sanatçı sahnede yaptığı açıklamada “Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum. “ dedi. Ocak 2025’te kanser için ameliyat olacak sanatçının eşinin de kanser tedavisi olduğu öğrenildi.