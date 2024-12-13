Yurt dışında yaşayan oğlunu ziyaret için sık sık Londra’ya giden Neslihan Yelden son ziyareti sonrasında iki ülke arasındaki fiyatları karşılaştırdı. Londra’ya gittiği dönemlerde sosyal medyadan bu anları paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerinden de gelen bu yöndeki sorulara kayıtsız kalamadı.

Neslihan Yelden’den Londra kıyaslaması

İngiltere’nin en küçük kağıt parası olan 5 Euro ile İngiltere’nin en pahalı marketinden nelerin alınabildiğini çektiği bir paylaşım ile duyuran ünlü sanatçının bu paylaşımı ciddi bir ilgi gördü. İngiltere’de enflasyonun yüzde 12’ye çıktığı için grevlerin başladığını ve ülkede ciddi bir tepkinin ortaya çıktığını belirten Neslihan Yelden “Marketler orada daha ucuz. Londra’da market daha ucuz olur mu? Ama öyle… Kiralar çok yüksek. Ama bizim sağlık sistemimiz daha iyi, kağıt işleri burada daha iyi, orada daha yavaş. Onların kendilerine göre dezavantajları var bizim avantajlarımız dezavantajlarımız var… İki şehri de çok seviyorum. Burası benim memleketim ama yavrum orada yaşıyor. Fiyatları TL’ye çevirmiyoruz birim olarak bakıyoruz. Enflasyon İngiltere’de %12-13’lere çıktığı için grevler çoğalmış. 5 aydır gelmiyorum, her şeye zam gelmiş. Kiralar da İstanbul gibi çok yüksek… Kokonatlı tuvalet kağıdı £5.80… Kesin bizi kıskanıyorlar ama net. Hissettim yani…” dedi.