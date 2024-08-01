Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının ünlü sunucusu Nursel Ergin, 2024’te programdan ayrıldı. Ayrılma kararı aldığını ve yapımcı ile yaptığı görüşme sonrasında anlaşma sağladığını belirten Nursel Ergin’in programdan ayrılması programı izleyenlerde üzüntü yarattı. Aslı Hünel ile ekranlara gelmeye devam edecek Gelinim Mutfakta yarışması sonrasında Nursel Ergin için soru işaretleri arttı. Sevenleri Nursel Ergin’in yeni programının ne olduğunu ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Nursel Ergin Hangi Programda Olacak?

Yeni projeler için ayrılık kararı aldığını ve yaz döneminde biraz mola vereceğini duyuruan Nursel Ergin’in yeni sezonda ekranlarda olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni program için henüz resmi bir tanıtım yer almasa da kulis bilgilerine göre ünlü isim yeni sezonda benzre bir yarışma programıyla ekranlarda olacak. Nursel Ergin’in yeni kanalının ise Show TV olması bekleniyor.