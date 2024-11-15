O Ses Türkiye için başvuru süreci başladı. O Ses Türkiye’nin yeni sezonunda yer almak ve sesiyle Türkiye’de tanınmak isteyenler için büyük fırsat sunan yarışmada jüri üyelerinin kimler olacağı açıklanmadı. Acun Medya tarafından yayınlanan ilk fragmanda yarışmanın yeniden ekranlarda olacağı ve başvuru sürecinin başladığına dikkat çekildi. Ancak fragmanda hiçbir isme, tarihe ve detaya yer verilmedi. Bu nedenle O Ses Türkiye başlaması dışında hiçbir bilgi alınamadı. Ancak bugün gündeme gelen iddialarda jüride sürpriz bir ismin yer alacağı belirtildi. Peki, bu kişi kim?

O Ses Türkiye Jüri Koltuğunda Yıldız İsim

Herkesi heyecanlandıran iddiaya göre O Ses Türkiye’nin jüri koltuğunda Ajda Pekkan yer alacak. 2022 yılında yayınlanan en son bölümde Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk yer almıştı. Bu tarih sonrasında ise O Ses Türkiye yeniden yayınlanmamıştı. Gündeme gelen iddialarda Ebru Gündeş’in yerinin garanti olduğu ve diğer 3 jüri üyesiyle hiçbir görüşmenin yapılmadığı belirtildi.

Türkiye’nin süper starı Ajda Pekkan’ın adı geçmesi dahi O Ses Türkiye için beklentileri şimdiden yükseltti.