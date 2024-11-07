Show TV’de yayınlanan ve bu dönem 2. sezonuyla ekranlara gelen Sandık Kokusu’nda hikaye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun başrol oyuncularının ayrılması sonrasında hikayenin nasıl devam edeceği merak edilirken yeni sezona bomba transferler ile başlangıç yapıldı. Şimdi ise diziye yeni bir oyuncunun daha ekleneceği öğrenildi.

Necip Memilli Ayrılacak

Diziye yeni oyuncuların dahil olmasının yanı sıra bazı oyuncuların da ayrılacağı öğrenilmişti. Dizinin ana karakterlerinden birisi olan ve Reha karakteri ile dizide yer alan Necip Memilli’nin diziden ayrılacağı açıklandı. Bu açıklama sonrasında dizideki hikayenin değişeceği de netlik kazanmıştı. Şimdi ise diziye gelecek yeni oyuncu belli oldu.

İşte Sandık Kokusu’na Katılacak Yeni Oyuncu

Sandık Kokusu’na Aydan Şener dahil olacak. Feryal karakteri ile izleyici karşısına çıkacak Aydan Şener dizideki güçlü oyuncu kadrosunu daha da güçlendirecek. Türkiye’de farklı projelerde yer alan Aydan Şener’in dizide sitedeki bir komşu olacağı öğrenildi. Filiz’in komşusu olarak hikayeye dahil olacak Feryal, Filiz ile iyi bir komşuluk kuracak.